Britto Jr. previu saída de Tiago Leifert da TV Globo: Reserva de luxo

10/09/2021 | 14:10



Jornalista e sensitivo? Ao que parece, Britto Jr. acertou em cheio quando disse, em vídeo de um mês atrás, que Tiago Leifert sairia da TV Globo. Nas redes sociais, o antigo apresentador de A Fazenda disse que Leifert estava cansado de ser visto apenas como uma reserva de luxo. Eita!

- É um cara inteligente, tem vários atributos, é um jornalista. Brevemente ele ficará incomodado por apresentar o BBB e ser visto como esse curinga, esse reserva de luxo, pela Globo. Ele necessitará, porque essa é lógica do ser humano e do profissional de comunicação, de uma atração em que ele possa colocar todas as suas ferramentas em uso. Ele não está mais aguentando por dentro, ele está prestes a dizer isso para a Globo.

No entanto, nem todas as previsões de Britto se concretizaram! No mesmo vídeo, ele arriscou que Tiago apresentaria o BBB até 2022, mas, segundo as informações da emissora, o jornalista dará adeus ao PROJAC quando rolar a final do The Voice Brasil, no dia 23 de dezembro.