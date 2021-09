Tiago Leifert encanta os fãs ao mostrar pela primeira vez o rosto da filha

10/09/2021 | 14:10



O termômetro da fofura explodiu! Logo depois de anunciar que vai deixar a TV Globo, Tiago Leifert participou do programa Mais Você, nesta sexta-feira, dia 10, e falou sobre a carreira e família. Durante a conversa com Ana Maria Braga, o apresentador mostrou pela primeira vez o rosto de sua filha com Daiana Garbin, a pequena Lua.

- Nunca postamos. É para você Ana. Essa é a Lua, pessoal. Cheia de dente, roendo tudo. Graças a Deus está terrível, parece que tem três bebês em casa, ela engatinha por todos os lugares. Ela está um barato, essa foi a primeira foto que a gente mostrou, não temos o costume de divulgar essas coisas [...] Conversei com colegas que disseram que não estavam no aniversário dos filhos. Não quero que isso aconteça comigo, por isso demorei para ter filhos, revelou.

Tiago, que irá apresentar a décima temporada do The Voice Brasil até o dia 23 de dezembro, ainda comentou sobre sua saída da emissora e o que pretende fazer no futuro.

- Preciso sair de férias um pouco se não minha mulher me mata. Vou viajar. Sou ansioso, mas estou calmo e fazendo uma coisa de cada vez. Vou viajar um pouquinho, mas precisarei me entender porque não sei [como é] minha vida sem a TV Globo, como eu vou estar me sentindo, completou.