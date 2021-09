Com menos de três meses, Bárbara Evans conta o motivo de ter anunciado a gravidez tão cedo

10/09/2021 | 14:10



Como você viu, Bárbara Evans anunciou que está grávida de gêmeos e a modelo comentou que recebeu diversas críticas por anunciar a gravidez com um mês e meio de gestação.

Caso você não saiba, é normal das mamães anunciarem que estão esperando a criança com três ou mais meses porque antes disso é considerado um período de alto risco.

Para as pessoas que estão me criticando sobre o meu pronunciamento antecipado da minha gravidez: gente, ser uma pessoa da mídia não é fácil, e eu sempre soube disso. Se você não conta, eles dão um jeito de descobrir e soltam a matéria antes de você falar sobre o assunto, e nem sempre a matéria 100% correta, então prefiro eu mesma dar as notícias do que vim à tona uma que não é verdadeira.

A filha de Monique Evans ainda deu mais detalhes do motivo de ter escolhido anunciar a gravidez tão cedo.

Nem sempre falamos as coisas porque a gente quer. A revelação da minha gravidez eu contei com um mês e meio, creio, porque descobriram e me mandaram mensagem para e confirmar a informação, e eu pedi para eu dar essa notícia para vocês. Então, parem de julgamentos, nem tudo é do jeito que vocês imaginam, tem muita coisa por trás.lo.