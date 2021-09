Casa Branca: empresas quen não respeitarem regras de vacinação podem levar multas

10/09/2021 | 13:37



A força-tarefa da Casa Branca contra a covid-19 afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira que, caso as empresas dos Estados Unidos não respeitem as regras para obrigar funcionários a se vacinar, estão sujeitas a multas de até US$ 14 mil. Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que todas as companhias com mais de 100 funcionários deverão exigir que eles se vacinem, caso contrário sejam submetidos a testes semanais.

A declaração foi feita pelo coordenador da força-tarefa, Jeff Zients. Questionado sobre a possibilidade de adotar a obrigatoriedade de testes para detecção da covid-19 também em voos domésticos, Zients disse que "nada está descartado" e que podem ser adotadas outras medidas para conter o problema.

A diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Wolensky, afirmou que a média diária de mortes pela covid-19 nos últimos sete dias no país continuou acima da marca de 1 mil, com 136 mil novos casos diários da doença registrados.

Infectologista e principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci foi questionado sobre novas variantes do vírus. Ele afirmou que as autoridades monitoram as outras cepas, como a Mu, mas que a Delta continua a dominar os novos casos no país.

Zients notou que a variante Delta tem sido responsável pelo "salto" nos casos, por isso a importância de se avançar mais na vacinação.