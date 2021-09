Guedes diz esperar desaceleração de crescimento após recuperação em 'V'

10/09/2021 | 13:16



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que é esperada uma desaceleração do crescimento após a recuperação em 'V' da economia, mas que está confiante de que as reformas estruturais vão garantir um crescimento robusto para 2022. A declaração foi feita durante participação em evento do Credit Suisse.

Segundo o ministro, a economia brasileira está passando por uma transição gradual do crescimento baseado no consumo, que contou com a ajuda das transferências governamentais, para um crescimento sustentável guiado pelos investimentos.

"Estamos lutando pelo crescimento sustentável guiado pelo investimento", afirmou Guedes.