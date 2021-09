Biden: se escola seguir medidas sanitárias, crianças ficarão seguras contra covid

10/09/2021 | 13:14



Durante pronunciamento em uma escola do Brooklyn, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que as crianças podem ficar seguras contra a covid-19, caso as escolas sigam as medidas sanitárias recomendadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Entre elas, estão o uso de máscaras em ambientes fechados e vacinação. A primeira-dama dos EUA, Jill Biden, também discursou nesta sexta-feira.

Biden disse que 90% dos funcionários de escolas já estão vacinados por todo o país. "Eu estou fazendo essa exigência onde posso", falou o presidente, que reiterou o convite para que outros governantes locais também imponham esse requisito.

De acordo com o líder americano, 60% dos adolescentes entre 12 e 17 anos nos EUA já receberam ao menos a primeira dose.

Biden disse estar trabalhando com a Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa americana) para acompanhar decisões sobre vacinação para crianças menores de 11 anos, que ainda não são elegíveis para o imunizante no país.