Force One lança linha de cadeiras gamer do Fluxo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/09/2021 | 13:18



A Force One anunciou hoje (9) uma linha de cadeiras gamer do Fluxo, um dos principais times de Free Fire do Brasil. Os lançamentos trazem as cores e o escudo da equipe, além de detalhes na frente e nas costas do espaldar e do assento. Já estão à venda no site oficial da marca.

São dois tipos de cadeiras gamer do Fluxo. O modelo Essential tem encosto ergonômico inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, regulador de altura e costuras e tecidos de alta qualidade. O preço sugerido é R$ 1.099.

A cadeira Elite, por sua vez, conta com design elegante e ergonômico, costuras em padrão diamante no encosto e assento, revestimento em material que imita couro e preenchimento em espuma CCF (Cold Cure Foam). O modelo tem ainda ajustes de inclinação e reclinação e duas almofadas personalizadas com o logotipo do Fluxo para nuca e lombar. Está à venda por R$ 1.799.

Com a parceria, os jogadores passarão a utilizar as cadeiras gamer do Fluxo na gaming house do time e aparecerão em peças de marketing da marca. Em breve, os produtos também estarão à venda na loja oficial do Fluxo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes das duas cadeiras gamer do Fluxo: