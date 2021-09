Com lesão muscular, Diego deve ser desfalque do Flamengo contra o Palmeiras

10/09/2021 | 12:44



Após 15 dias sem jogos, o Flamengo volta a entrar em campo neste domingo, quando enfrenta o Palmeiras, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O meia Diego, no entanto, deve desfalcar o clube carioca no duelo. Isso porque, após sentir dores na panturrilha direita, o camisa 10 passou por exames e foi diagnosticado com um edema no local.

O Flamengo usou seu perfil no Twitter para informar a condição do capitão: "O atleta Diego Ribas sentiu dores na panturrilha direita após o treino de ontem (quinta-feira). Exame constatou um edema no local. Segue com trabalhos específicos no Centro de Treinamento", dizia a postagem.

Além de Diego, Bruno Henrique e Filipe Luís foram diagnosticados com lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente. O volante paraguaio Piris da Motta, que estava com a sua seleção nacional, retornou antes do previsto devido a dores no tendão. Enquanto isso, o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Renê estão na fase final de recuperação.

Os "problemas" do técnico Renato Gaúcho não param por aí. Isso porque o atacante Kenedy, último reforço apresentado, está focado na preparação física e ainda busca a melhor forma. Além disso, o volante Willian Arão e o zagueiro Léo Pereira sentiram dores musculares e não participaram do treinamento em campo na quinta-feira.

Em meio aos desfalques e incertezas, o Flamengo entra em campo a partir das 16 horas deste domingo. O reencontro entre as equipes marca a abertura do returno do Brasileirão. Enquanto o clube carioca ocupa a quinta colocação na tabela de classificação com 31 pontos, mas com dois jogos a menos, o Palmeiras é o vice-líder com 35.