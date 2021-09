Biden vai liberar mais de US$ 25 bilhões para hospitais em fundos de alívio

10/09/2021 | 12:30



A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá liberar mais de US$ 25 bilhões em fundos de auxílio para organizações da saúde. A verba vem do orçamento que o Congresso norte-americano aprovou no ano passado para cobrir as despesas financeiras causadas pela pandemia da covid-19. Isso depois da crescente pressão de congressistas e grupos médicos que afirmam que os hospitais estão sendo financeiramente afetados pelo aumento de casos da doença.

O financiamento inclui US$ 8,5 bilhões do American Rescue Plan, plano de resgate da economia americana, para os que atendem pacientes em áreas rurais e fazem parte de programas federais, como o Medicaid e Medicare, segundo autoridades.

Os outros US$ 17 bilhões são para uma ampla gama de provedores que podem registrar perda de receita e despesas associadas à pandemia.

Cerca de US$ 7 bilhões permanecem no fundo para cobrir sinistros de pacientes da covid-19 sem plano de saúde.