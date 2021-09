Estoques no atacado nos EUA sobem 0,6% em julho ante junho

10/09/2021 | 11:43



Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,6% em julho, na comparação com junho, a US$ 722,4 bilhões, informou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Além disso, o avanço do mês de junho ante maio foi revisado, de 1,1% anteriormente calculado a 1,2%.

*Com informações da Dow Jones Newswires