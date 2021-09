Testamos: fones de ouvido Ludos Specta são confortáveis, resistentes e cumpridores

Marcella Blass

Do 33Giga



10/09/2021 | 11:18



Pouquíssimo conhecida no Brasil, a Ludos é uma startup que desenvolve fones de ouvido, em especial, para os Estados Unidos e a Europa. O 33Giga teve a oportunidade de testar o produto Ludos Specta, um fone supra auricular com fio – um dos últimos lançamentos da marca.

Apesar da aparência simples, o design do Ludos Specta entrega seu potencial de qualidade logo de cara. O produto tem fios totalmente reforçados com um material siliconado que não apenas protege, mas impede que eles embarrassem e formem nós. O conector segue o mesmo esquema e passa por uma grande sensação de durabilidade.

Além disso, outro grande trunfo dos fones da Ludos é o fato de acompanhar, na caixa, um par de protetores e um par de suportes de silicone. Muito confortáveis, eles facilitam muito a prática atividades físicas intensas sem a chateação de ter os fones caindo do ouvido o tempo todo.

Experiência geral

Mais do que durável, o Ludos Specta se mostra bastante competente. A experiência sonora é muito agradável e clara – permitindo ouvir detalhes das canções mesmo com o volume na casa dos 25. Equipado com a tecnologia Sound-Dynamic, os fones de ouvido garantem graves muito bons, que deixam músicas, podcasts, filmes e séries bastante imersivos.

O que completa a experiência é o fato dos fones serem extremamente confortáveis. É possível passar muitas horas – e até cochilar – com eles sem ficar com as orelhas doloridas. Por isso, se mostra uma excelente opção para quem faz uso prolongado desse tipo de produto.

Diferencial no atendimento

Comprado em um dos momentos de maiores restrições durante a pandemia, o fone veio acompanhado de um cartãozinho escrito a mão com a mensagem: “Sabemos que estos tiempos son duros. Así que hemos anãdido un regalo para alegrarte el día. Un saludo, Isabel <3”. E o tal “regalo”, nada mais era do que outro fone do mesmo modelo.

Isso não significa que todas as compras virão com brinde (na verdade, a redação deu sorte), mas atitudes como essa mostram que a marca não apenas confia no seu produto, mas se importa com os clientes. E diante da qualidade dos fones de ouvido, esse ato de generosidade foi um grande ponto positivo da experiência de comprar com a Ludos.

Como o bilhetinho entrega, o produto vem da Amazon da Espanha. Mas é possível comprá-lo no site gringo e receber a entrega no Brasil em um prazo médio de 10 dias.

Raio-X LUDOS Specta

Tipo de fone: supra auricular

Conexão sem fio: não

Peso do produto: 50 g (com embalagem)

Dimensões da embalagem (LxAxP, em cm): 9 x 6.3 x 1.9

Pontos positivos: resistência e durabilidade, experiência sonora e acessórios na caixa

Pontos negativos: produto importado, apenas em versão com fio

Preço: 19€

Site oficial: aqui