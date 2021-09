Com pneus médios, Lewis Hamilton sobra e lidera treino livre para o GP da Itália

10/09/2021 | 11:08



O GP da Itália, a 14.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, começou as atividades de pista nesta sexta-feira com os dois concorrentes ao título na frente. No único treino livre do dia no circuito de Monza, o inglês Lewis Hamilton sobrou na única sessão antes da classificação - que vai definir o grid de largada da "sprint race" deste sábado. Com pneus médios, o piloto da Mercedes cravou 1min20s926 na melhor de suas 28 voltas e deixou o rival Max Verstappen para trás.

Com 1min21s378, o holandês da Red Bull, atual líder do Mundial de Pilotos com três pontos de vantagem para Hamilton, ficou em segundo com pneus macios. Companheiro do inglês, heptacampeão mundial de Fórmula 1, na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, de saída da equipe alemã ao final desta temporada, ficou com o terceiro melhor tempo com 1min21s451.

Do quarto ao sétimo colocado, todos os pilotos fizeram os seus respectivos melhores tempos com os pneus macios. O canadense Lance Stroll surpreendeu e colocou a Aston Martin em quarto lugar, à frente do francês Pierre Gasly, grande vencedor do GP da Itália do ano passado, com a AlphaTauri. O alemão Sebastian Vettel, companheiro de equipe de Stroll, foi o sexto, seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr., com a Ferrari que corre em casa em Monza.

O espanhol Fernando Alonso, com tempo exatamente 1 segundo mais lento na comparação com Hamilton, foi o oitavo colocado, enquanto que o australiano Daniel Ricciardo colocou a McLaren em nono e o mexicano Sergio Pérez, que chegou a liderar por bons minutos o treino, foi o 10.º com o segundo carro da Red Bull.

A Fórmula 1 volta a acelerar nesta sexta-feira com a classificação que vai definir o grid de largada da "sprint race" em Monza. A sessão está marcada para começar às 13 horas (de Brasília). A corrida, no domingo, será às 10 horas.