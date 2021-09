Depois de revelar despedida da TV Globo, Tiago Leifert entrega que não estava feliz com o BBB: - Não fiz mais do que a obrigação

10/09/2021 | 11:10



Tiago Leifert deixou o público agitado na última quinta-feira, dia 9, ao anunciar que iria deixar a TV Globo. Nesta sexta-feira, dia 10, o apresentador falou sobre o assunto no programa Mais Você:

- A primeira vez que eu tive uma sensação dessa faz muito tempo, não sei nem te dizer quando, mas faz uns cinco anos.

Tiago também afirmou que teve contato com a emissora desde criança e que deixá-la agora é como sair de casa:

- A minha história mesmo começa 20 anos atrás, quando eu me mudo para os Estados Unidos. Meu objetivo era trabalhar no esporte da Globo, era o que eu queria para a minha vida. Eu nasci e cresci aqui dentro, mesmo. Sair daqui é sair de casa.

O apresentador, que comandou algumas edições do Big Brother, relembrou um momento com a esposa em que afirmou não estava feliz com o reality show:

- No Big Brother 20, pandemia, minha esposa grávida e eu cheguei em casa três, quatro da manhã. Ela acordou e falou: O programa foi demais. (...) Você não está feliz? E eu falei: Não. Porque eu não fiz mais do que a obrigação. A verdade é que eu não comemorei em maio porque eu já estava preocupado com o outro [o próximo BBB].

Depois disso, o jornalista explicou que já tinha a ideia definida:

- Ao final de tudo, em julho, eu ia decidir: ou eu continuo na Globo, ou eu saio da Globo. Ou eu olho para trás e falo: 20 anos dedicados a essa missão, missão cumprida, eu declaro a vitória aqui. Ou eu fico mais quatro anos e aí eu fico para sempre.

Tiago ainda relembrou o dia em que substituiu Faustão:

- Foi tudo muito rápido, era uma quinta-feira, eles me ligaram e falaram: Onde você está? Eu tinha acabado de chegar [de uma viagem com a família]. Eles falaram: O Faustão está doente, ele não vai ficar pronto para amanhã. Aí eu brinquei de Faustão.

O jornalista ainda brincou sobre sua semelhança com Mariana Ximenes e com o adestrador de animais Alexandre Rossi, o Dr. Pet:

- É o multiverso. Nunca fomos vistos no mesmo lugar, segue o mistério.