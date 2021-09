Neymar Jr. fatura em média 613 reais por minuto no PSG - e pode ganhar 415 milhões de reais a mais por ano

10/09/2021 | 11:10



Rafaella Santos perdeu a paciência com Galvão Bueno na noite da última quinta-feira, dia 9! Isso porque o apresentador esportivo da Globo criticou o comportamento de Neymar Jr. durante o jogo do Brasil contra o Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, comparando o craque à Lionel Messi e causando irritação na irmã do esportista.

Tudo começou quando Neymar reagiu mal às faltas realizadas pelo jogador que o estava marcando no campo. Diante disso, Galvão apontou falta de postura nas atitudes do atleta, afirmando que Messi - outro craque que também sofre com a marcação pesada dos adversários - lida de forma melhor com a situação:

- Calma, Neymar, calma. Isso que falta um pouquinho no Neymar. Você não vê o Messi fazer isso. Falta um pouquinho ainda ao Neymar esse autocontrole porque o Messi apanha tanto quanto ele.

Com isso, Rafaella acabou recorrendo aos Stories do Instagram para condenar a comparação e reclamar das críticas do apresentador:

- Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham, legal. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né. Me poupe.

Eita!

Salário de Neymar Jr.

Que Neymar Jr. é um dos jogadores mais bem pagos do mundo não é novidade. Seu atual contrato com o Paris Saint Germain, no valor de um bilhão e 380 milhões de reais na cotação atual, é a mais cara já registrada no mundo do futebol - mas, de acordo com a revista GQ, esse número representa apenas uma parte do faturamento do atleta dentro e fora do time.

De acordo com as informações, o salário anual do ex-namorado de Bruna Marquezine era de 269 milhões de reais durante as primeiras cinco temporadas de atuação do brasileiro no time francês, resultando em um faturamento total de um bilhão e 350 milhões de reais. O novo contrato, no entanto, prevê não apenas um aumento no valor anual pago, mas também uma série de valores adicionais relacionados ao comportamento do atleta.

A GQ conta que, com a renovação de Neymar para com o time até 2025, o salário anual do craque sofrerá um aumento de 187 milhões de reais - e a permanência no PSG ainda resultará em um extra de 313 milhões de reais.

Fora isso, o jogador ainda tem direito a um mimo ético mensal: se o brasileiro for educado, pontual, amigável, não criticar publicamente o clube, seus treinamentos ou táticas em campo, e ainda se mostrar disponível aos fãs, ele embolsa mais três milhões e 300 mil. Ou seja, se o irmão de Rafaella Santos mantiver a cordialidade intacta ao longo de 12 meses, ele receberá quase 40 milhões de reais a mais.

Assim, é possível perceber que Neymar Jr. pode faturar até dois bilhões e 540 milhões de reais por ano dentro do time - algo como 613 reais por minuto. Isso sem contar que, caso o craque vença a Liga dos Campeões, ele leva para cada mais 62 milhões de reais. Ainda de acordo com a GQ, o esportista ainda recebe cerca de um bilhão e 230 milhões de reais por ano com outras áreas de atuação, como por exemplo seus diversos contratos de publicidade.

Uau!