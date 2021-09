Kathryn Prescott é atropelada por caminhão e está em estado grave

10/09/2021 | 11:10



A atriz Kathryn Prescott tomou um verdadeiro susto na última terça-feira, dia 7 após ter sido atropelada por um caminhão de cimento em Nova York, nos Estados Unidos.

Megan que é irmã gêmea da artista deu mais detalhes sobre o estado de saúde dela por meio do Twitter e acabou informando que a atriz, infelizmente, está sozinha no hospital por conta da pandemia do novo coronavírus.

Recebi o telefonema mais terrível que já recebi na minha vida na noite de terça-feira. Minha irmã foi atropelada por um caminhão de cimento enquanto cruzava uma estrada em Nova York.

Segundo Megah, Kathryn teve que passar por uma cirurgia e fraturou a pélvis em dois lugares diferentes, ambas as pernas, o pé e a mão esquerda. E que tudo isso quase a fez ficar paraplégica.

Apesar da gravidade de todos os ferimentos, os médicos comentaram para a família que Kathryn vai conseguir se recuperar bem.