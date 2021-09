Thiago Gagliasso faz revelação sobre Giovanna Ewbank: Nunca fomos amigos!

10/09/2021 | 10:10



Como você já viu, Thiago Gagliasso e Bruno Gagliasso cravaram uma briga há três anos por conta de alguns divergências políticas e desde então não se falam muito mais.

E em uma entrevista para o podcast 4talk cast, Thiago acabou contando que apesar das divergências ele sente bastante saudade do irmão, mas o que por outro lado não acontece com a sua cunhada, Giovanna Ewbank.

Da Giovanna não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil. Ela é mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais a mulher dele, pode ser só a mãe dos filhos dele e eu respeito, mas eu sempre vou ser irmão de sangue.

Além disso, Thiago revelou que caso Bruno deseje, ele pode conviver sim com seu filho e acrescentou que chegou a mandar algumas mensagens para o irmão na época do nascimento do caçula da família, Zyan.

Ele deve estar puto e decepcionado comigo, deve me achar uma pessoa nojenta. Eles levam muito para o lado pessoal. Quando nasceu o filho dele, eu mandei direct: Parabéns, sei que seu filho vai nascer e é um momento legal. Apesar da gente estar vivendo momentos distintos de vida, de percepções diferentes do mundo, te desejo tudo de bom e sou um cara grato a você. Nunca proibi meu filho de ter contato com Bruno, para conviver com os filhos [dele]. Mas eu não acredito que ao contrário ele faria.