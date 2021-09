Pelé tem leve melhora após passar por cirurgia para retirada de tumor e pode deixar a UTI

10/09/2021 | 09:10



Pelé está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito no último sábado, dia 4. Já na na manhã desta sexta-feira, dia 10, o Bom Dia São Paulo revelou que o craque tem chances de ser transferido para o quarto.

Depois que o próprio ex-jogador de futebol afirmou, em suas redes sociais, que estava se recuperando bem, o programa conta que Pelé está um pouco mais animado depois que seu quadro clínico apresentou leve melhora. Com isso, pode ser que ele consiga deixar a UTI e siga se recuperando no quarto ainda nesta sexta.

Tomara que em breve ele possa voltar para casa, não é mesmo?