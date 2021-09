Economia da zona do euro supera previsões, diz Lagarde, após reunião do Eurogrupo

10/09/2021 | 08:34



A situação da economia da zona do euro está melhor do que as autoridades do bloco monetário temiam há alguns trimestres, segundo afirmou nesta sexta-feira, 10, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em coletiva de imprensa após participar da reunião do Eurogrupo.

O cenário mais positivo pode ser observado por dados macroeconômicos, taxas de vacinação contra a covid-19 e números de falências discutidos durante a reunião, disse a dirigente.

Lagarde alertou, porém, que a economia ainda não está completamente fora de risco, e reiterou o compromisso do BCE de seguir provendo o suporte necessário para apoiar condições financeiras "favoráveis", de forma que a recuperação se traduza em crescimento "sustentando e inclusivo".

Ela também abordou os avanços quanto à adoção do euro digital, ao afirmar que o "período exploratório" de dois anos do projeto está avançando.

Segundo ela, as entidades que participam da iniciativa, incluindo o BCE, seguirão cooperando entre si e informando quaisquer progressos realizados.