6 dicas para escolher as melhores fotos no app de namoro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/09/2021 | 08:18



Uma pesquisa recente realizada pela plataforma de relacionamentos Inner Circle, mostrou que os homens não sabem dizer quais são as imagens que os representam melhor (36,6%) ou quais são as mais atraentes (32,3%). Isso pode ser um problema na hora de escolher as melhores fotos no app de namoro. Tendo em mente este fato, a fotógrafa e diretora de arte Luiza Chataignier preparou algumas dicas para quem quer arrasar nos matches. Confira!

1. Escolha boas fotos

As fotos publicadas em seu perfil são a primeira chance de mostrar a alguém quem você é. “Uma selfie no banheiro ou uma imagem sem camisa não acrescentam um olhar muito criativo ao seu perfil”, diz Luiza. A dica da fotógrafa é mostrar cliques que mostrem seu dia a dia, uma viagem bacana, a pratica de um esporte ou fazendo algo que você adora.

2. Com ou sem camisa?

O importante é que você se sinta confortável com as fotos que escolher para seu perfil. Se gosta de exibir seu corpo, invista em uma imagem bem tirada e de qualidade – esqueça as selfies no espelho.

3. Não cubra seu rosto

Outra dica sobre as melhores fotos no app de namoro é evitar cliques com acessórios que cobrem o rosto, como boné e óculos escuros. Eles podem atrapalhar o flerte. Isso porque torna difícil para as pessoas verem seu rosto com clareza.

4. Adicione várias fotos

Quanto mais fotos incluir, melhor será a ideia que seu potencial match terá de você. Embora haja muito mais em alguém do que aparência, ela é a primeira impressão em aplicativos de relacionamento. Inclua cliques que mostrem sua personalidade e o que gosta de fazer, para que as pessoas conheçam um pouco mais de você pelas imagens.

5. Pergunte a opinião dos seus amigos

Perca a vergonha e pergunte para seus amigos mais próximos o que eles acham das suas fotos. Ouvir a opinião dos outros pode te ajudar a ter uma ideia melhor do que seus potenciais crushes pensam quando veem suas imagens. Tanto é que o Inner Circle descobriu que quando os homens pedem a opinião de suas amigas mulheres, eles tendem a ter mais sucesso na hora do match.

6. Use uma ferramenta especializada

Se mesmo depois dessas dicas, você ainda estiver em dúvida sobre quais são as as melhores fotos no app de namoro, não deixe de acessar a Photocoach. A plataforma analisa as imagens dos usuários e dá dicas sobre como escolher o clique perfeito para cada perfil. A ferramenta analisa tanto os aspectos técnicos das fotos, como expressões faciais, brilho, contraste, saturação e temperatura da cor, quanto os subjetivos, como indicar quais fotos chamam mais atenção de futuros matches.