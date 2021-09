Theatro Municipal de São Paulo completa 110 anos e lança programação especial

Redação

10/09/2021 | 07:56



Em 12 de setembro, o Theatro Municipal de São Paulo, um dos grandes cartões-postais da capital paulista, completa 110 anos. Para celebrar o marco, a casa de espetáculos preparou uma programação especial que se estende até o final do ano.

Theatro Municipal de São Paulo: programação especial

Fantasmagoria Theatro Municipal de São Paulo

Dirigida por Felipe Hirsch e Daniela Thomas, a instalação Fantasmagoria Theatro Municipal de São Paulo é uma experiência sensorial histórica e artística que vai levar o público a percorrer os diversos espaços do teatro por meio de um espetáculo-exposição-percurso. A visita guiada começa no saguão, passa pela escadaria, dirige-se ao balcão nobre e às varandas laterais, vai até Sala de Espetáculos, a área dos bastidores e, por fim, o palco e a área técnica, onde termina a jornada.

Para contar as histórias e representar os acontecimentos que marcaram seu tempo no icônico prédio centenário, nas curtas interpretações dos trajetos, artistas de todos os grupos artísticos do Theatro se revezam em apresentações performáticas, permeadas por projeções. Elas também integram a concepção cenográfica e peças do acervo do teatro, como partes de cenários, figurinos e adereços.

María de Buenos Aires

No ano do centenário de Astor Piazzolla (1921-1992) e após quase dois anos sem montagens operísticas, o Theatro Municipal leva ao palco a história da prostituta María da Buenos Aires, uma ópera-tango com música do compositor e bandoneonista argentino e libreto de Horacio Ferrer, um dos grandes parceiros artísticos do músico. Nesta montagem, a concepção e direção cênica é de Kiko Goifman, diretor de cinema que assina sua primeira produção operística. A direção musical é de Roberto Minczuk, titular da Orquestra Sinfônica Municipal, que divide a regência com o maestro-assistente Alessandro Sangiorgi no comando do grupo.

A ópera, que estreou em 1968, na capital argentina, conta a história de María, uma prostituta que protagoniza o submundo noturno de Buenos Aires. Na montagem, estão presentes membros desse universo, além de um poeta-narrador que também é um duende, marionetes sob o seu controle e um circo de psicanalistas. Vários elementos do libreto sugerem paralelos entre María e a mãe de Jesus, ou até mesmo o próprio Jesus.

Carroças Líricas

Em uma intervenção artística idealizada pela equipe do local em parceria com o movimento Pimp my Carroça e o coletivo Bijari, catadores de materiais recicláveis que circulam na cidade de São Paulo terão acesso ao universo da música lírica por meio de um processo de imersão com músicos do Theatro.

Três dos catadores serão selecionados para participar da intervenção urbana e terão suas carroças reformadas. Elas receberão sistemas de som e serão usadas para tocar música erudita em espaços da capital a partir de 11 de setembro. Além disso, no dia 12, uma das carroças “pimpadas” estará em exposição no interior do Theatro Municipal.

Websérie especial de 110 anos

A série documental Theatro Municipal – Memória Viva de São Paulo narra a trajetória do local, relatando seus primeiros espetáculos e ressaltando seu compromisso com diferentes frentes artísticas, como óperas, dança, teatro, música e artes plásticas. Com episódios mensais, começando em 23 de setembro, a websérie dirigida por André Ferezini, com roteiros de Bruna Torres, será dividida em quatro capítulos, com abordagens históricas.

Partindo de diversos personagens que fazem parte da história do local, nos episódios, as câmeras irão circular pelas instalações do Teatro Municipal de São Paulo em planos sequência de grande impacto, revelando toda a estrutura e a identidade do local. Os episódios serão lançados nos canais oficiais do Theatro Municipal no YouTube e no Facebook e poderão ser assistidos pelo público em qualquer momento.

Serviço Fantasmagoria Theatro Municipal de São Paulo

De 12 de setembro a 31 de outubro

Ingressos: R$ 40

Duração: 60 minutos María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla

10 a 19 de setembro

Ingressos: de R$ 20 a R$ 100

Classificação: 16 anos

Duração: 85 minutos, aproximadamente Carroças Líricas

A partir de 11 de setembro

Circulação pelas ruas da cidade de São Paulo Websérie

Theatro Municipal – Memória Viva de São Paulo

Setembro a dezembro

Um episódio inédito por mês.

Estreia: 23/9, no YouTube do Theatro Municipal de São Paulo