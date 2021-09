Any Borges é vencedora da primeira temporada da Ilha Record

10/09/2021 | 01:10



E chega ao fim a primeira temporada da Ilha Record! No episódio que foi ao ar nesta quinta-feira, dia 9, todos os exploradores se reuniram, junto com a apresentadora da atração, Sabrina Sato, para descobrir quem levaria a bolada de 500 mil reais, Any ou Pyong. Os outros 13 exploradores estavam concorrendo a um prêmio especial, de 250 mil reais - Mirella foi a escolhida pelo público, com 79,33% dos votos.

Já a caça ao tesouro foi cheia de emoções - cada baú continha uma pedra, de cores distintas - a azul valia 3 pontos, a amarela 2 pontos e a rosa 1 ponto. Após a contagem de todas as pedras, Any Borges levou a melhor e faturou o prêmio de 500 mil reais - Pyong Lee, o segundo colocado, ganhou 100 mil reais.