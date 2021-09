MBL distribui coxinhas para convocação a atos de domingo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 00:01



Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) no Grande ABC fizeram ato na Rua Marechal Deodoro, coração comercial de São Bernardo, para chamar a população a participar do protesto marcado para domingo contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas também com críticas ao petismo.

A atividade foi liderada pelo vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo. Outras cinco pessoas estiveram no local. O parlamentar usava camiseta contra Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e segurava uma faixa pedindo para que motoristas buzinassem se fossem críticos ao atual chefe da Nação.

A ideia original era distribuir aos pedestres coxinhas – alimento relacionado aos apoiadores de Bolsonaro e da direita radical – e mortadela – em alusão aos petistas e figuras da esquerda. Porém, apenas as coxinhas foram entregues, e pegas por moradores de rua que passavam pela Marechal Deodoro.

“É importante a população se mobilizar em torno do impeachment de Bolsonaro, afinal, assim como ele rugiu como um leão durante sua manifestação no dia 7, e agora mia como um gatinho se desculpando, é necessário demonstrar que com a democracia brasileira não se brinca, não se pode ser o tiozão do WhatsApp, precisa ter responsabilidade. É por isso que hoje (ontem) chamamos o povo de São Bernardo para participar do ato ‘Fora, Bolsonaro’ na Avenida Paulista no dia 12. Vamos dar um basta às bravatas. O Brasil merece mais”, discorreu Braido, em referência à carta com pedido de desculpas que Bolsonaro tornou pública ontem (veja mais na página 4).

As manifestações do MBL e do Vem Pra Rua, movimentos que participaram ativamente do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), buscam aglutinar figuras da direita e da esquerda decepcionadas com Bolsonaro. Os grupos convidaram, por exemplo, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e o ex-candidato à Presidência pelo Novo João Amôedo. Todos são cotados a concorrer ao Planalto no ano que vem.

Está programado para amanhã, em Santo André, novo ato do MBL de convocação da população para os protestos de domingo. A atividade será liderada pelo vereador Márcio Colombo (PSDB), e acontecerá em frente à Câmara, a partir das 10h30. Segundo Colombo, os atos de domingo se fazem necessários “diante dos fatos que ocorrem em nosso País desde a eleição de Bolsonaro, sua condução da Nação durante a pandemia e as diversas denúncias de corrupção dentro do governo e de sua família”.