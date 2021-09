Procissões. Festas. A fé dos antigos. E o bolo da Boa Viagem

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 05:45



O jornal O Estado de S. Paulo publicou, por décadas, uma seção chamada Efemérides, sempre com um texto inicial que partia da data em que o jornal era editado. Reproduzimos uma delas, do título ‘Procissões’, que foi publicada em 6 de setembro de 1956:



Os vereadores de São Paulo, em 6 de setembro de 1608, convocaram os povos para a romaria de Nossa Senhora dos Pinheiros.

Os antigos nunca deixaram de render aos céus o seu preito de crença e de fé. Houve mesmo, na Capital, por parte do Senado da Câmara, a obrigação de realizar quatro festas por ano. Chamavam-se Festas Reais: Corpo de Deus, Santa Isabel, São Sebastião e Anjo Custódio.

Com o tempo, por economia, foram reduzidas a duas. Os moradores da terra, até um raio de duas léguas (de oito a 12 quilômetros, dependendo da medida) eram obrigados a comparecer a essas cerimônias e quando, por qualquer circunstância, não o faziam, incorriam em multa.

Outras muitas festas se efetuavam, como as das Onze Mil Virgens, de São Francisco de Borja, da Bula da Santa Cruzada, de São Paulo e as da Semana Santa, sem contar as de Santo Antonio, São João e São Pedro.

Depois surgiram as de Nossa Senhora da Penha e das capelinhas, as quais se foram lentamente extinguindo. Não obstante, os bairros continuam festeiros, pois que, por toda a cidade, prevalece o mesmo espírito religioso.