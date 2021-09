A escola tá on

Nilton Valentim



10/09/2021 | 05:40



Alunos e professores da EE (Escola Estadual) Antonio Messias Szymasnki, de Mauá, usaram as redes sociais para divulgar a presença do caminhão do Desafio de Redação na porta do colégio. Desde que o veículo encostou, ontem de manhã, eles começaram a postar fotos e vídeos sobre a participação dos estudantes no concurso literário, que tem como principal prêmio uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de são Caetano) para alunos do 3º ano do ensino médio. Amanhã será a vez da EE Casemiro da Rocha, em Ribeirão Pires, receber o evento.

As postagens feitas no perfil da escola no Instagram (@szymasnki_integral) mostravam os alunos utilizando os computadores disponíveis no caminhão que pertence à Mercedes-Benz do Brasil. Em todas as publicações foram marcados a Secretaria Estadual de Educação (@seducsp) e o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares da Silva (@rossieli). “Iniciamos as postagens assim que começou a montagem da carreta. Isso motivou os alunos a participarem”, afirmou Patrícia de Oliveira Rosa, diretora da escola, que festejou a chegada da carreta no colégio. “É de extrema importância, principalmente agora, neste retorno das aulas presenciais. Incentiva bastante os alunos, porque escreve bem quem lê bem e isso vai casar com os projetos da escola de incentivo à leitura e, consequentemente, de escrita”, afirmou.

O tema A Ciência Como Luz na Escuridão foi trabalhado pelos professores de língua portuguesa por dez dias para que os alunos pudessem se ambientar com o assunto. “Eles estavam pesquisando sobre a questão da ciência, que vai casar com um projeto que já estávamos trabalhando, chamado Imuniza Szymanski. É sobre a importância das vacinas, não só do coronavírus, mas de diversas outras. Os motivos que fazem a ciência ser tão importante é o fato de que doenças foram erradicadas, mas que estão voltando porque estão surgindo os grupos antivacinas, pessoas que não conhecem a ciência e não a respeitam, os negacionistas e, como isso, afeta toda uma comunidade. Porque se eu não me imunizo, coloco os outros em risco”, afirmou a diretora.



ÚLTIMOS DIAS

As inscrições para o Desafio de Redação terminam quinta-feira. Além do caminhão, os interessados no concurso podem se cadastrar no hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao ou pelo QR Code ao lado. A inscrição é gratuita.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).