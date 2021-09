Amigão e Volpi estão distantes em Ribeirão

Raphael Rocha

10/09/2021



Clóvis Volpi (PL) escolheu o então vereador Amigão D''Orto (PSB) como seu vice na eleição do ano passado depois de identificar potencial no jovem parlamentar. A dupla venceu o pleito do ano passado e, antes mesmo de assumir a Prefeitura, Volpi avisou que Amigão não seria secretário. A ideia do liberal era fazer de seu vice uma figura que transitasse entre as pastas, que conhecesse o funcionamento da máquina. Mas o dia a dia mostrou que os dois têm mais diferenças do que semelhanças. Há algumas semanas, Amigão está longe do prefeito – e toda classe política de Ribeirão sabe que o clima não é dos melhores. O socialista até lançou projeto chamado vice-prefeito nos bairros, no qual vai às comunidades colher demanda e mostrar a cara na cidade.

Líder do governo

O G-6 da Câmara de Santo André, grupo de vereadores de sustentação ao prefeito Paulo Serra (PSDB), mas que têm dado sinais de independência, conversou recentemente sobre quem poderia assumir o posto de líder do governo na casa, depois que Professor Jobert Minhoca (PSDB) renunciou à função. Pelo bloco, o melhor nome seria o de Carlos Ferreira (PSB), parlamentar de longa data da casa e que tem bom trâmite entre governistas e oposicionistas.

Título de cidadão

Ainda em Ribeirão Pires, o presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), apresentou concessão de título de cidadão ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que deve ser o candidato governista ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem. Guto já havia proposto título de cidadão ribeirão-pirense para o secretário paulista de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB).



Projeto protocolado e retirado

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), propôs projeto de lei que exigia a instalação de tomadas de alimentação para veículos híbridos ou elétricos nas garagens de condomínios localizados na cidade – sendo ou não residenciais. A sugestão foi protocolada na casa no dia 1º de setembro, e no mesmo dia foi retirada da Câmara, a pedido do tucano.



Sem ativo

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), não conseguiu capitalizar politicamente a aprovação do projeto de lei que institui multa ao estabelecimento e ao organizador de bailes funk em meio à pandemia de Covid-19. Isso porque viralizou fotos e vídeos de evento em equipamento público no Jardim Zaíra atribuído a vereadores da base de sustentação.



Visita

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) visita hoje a sede do SindSaúde ABC, em Santo André, para uma conversa com o presidente do sindicato, Almir Mizito (PT), e demais dirigentes da categoria. Mizito se prepara para ser candidato a deputado estadual no ano que vem.



Encontro

O vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, e o candidato à OAB paulista Leonardo Sica estiveram ontem em Santo André, em almoço com líderes da advocacia do Grande ABC. A dupla, juntamente com a presidente da subsecção da OAB andreense, Andrea Tartuce, recepcionaram os advogados Abner Vidal, pré-candidato da OAB de Guarulhos; Carmella Della Isola, vice-presidente da OAB de São Bernardo; Marcelo Lopes e Andreina Bravo, pré-candidatos da OAB de Ribeirão Pires.