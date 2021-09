Companhia de Santo André estreia peça on-line amanhã

Da Redação



10/09/2021 | 05:37



Prestes a completar 20 anos, a companhia andreense Teatro Endoscopia estreia amanhã, às 20h, o espetáculo A Farsa do Advogado Pathelin, produzido com recursos da Lei Aldir Blanc – edital projetos da Secretaria de Cultura de Santo André.

Em razão da pandemia, a peça tem estreia on-line e gratuita pelo canal da companhia no Youtube e pela página Espaço Cultural Teatro Endoscopia no Facebook. Uma segunda apresentação está programada para 18 de setembro, às 20h.

Com direção e adaptação de Flávio Marin para a peça francesa homônima, que é considerada um clássico do teatro medieval, a companhia utiliza a linguagem do palhaço para contar a história de advogado falido, Pathelin, e suas trapaças a fim de conseguir roupas novas para si e sua companheira Concheta.

“A proposta estabelecida é de jogo – uma palhaçada que tem enredo, mas sempre pode estar aberta para improvisações”, conta Flávio Marin. A peça foi gravada no Céu Ana Maria, em Santo André.