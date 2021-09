Bolsonaro: Se questão da covid for resolvida com vacina, estamos no caminho certo

09/09/2021 | 20:18



Apesar de ter desferido uma série de ataques às vacinas desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro considerou nesta quinta-feira, 9, que a imunização em massa, como atestam os especialistas, pode, de fato, vencer o novo coronavírus.

"Se a questão da covid for resolvida com vacina, nós estamos no caminho certo", declarou Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Em seguida, Bolsonaro lembrou que a Pfizer vai produzir, em parceria com a Eurofarma, vacinas contra a covid-19 no Brasil, mesmo após o atraso nas negociações para a aquisição de doses no auge da pandemia por parte do governo.

Segundo o chefe do Planalto, a Pfizer vai produzir sua vacina no Brasil "porque acredita no governo e na segurança jurídica".

Controle da mídia

De olho nas eleições de 2022, Bolsonaro ainda disse que não adotará medidas de controle da mídia, apesar de sua retórica anti-imprensa. A regulamentação dos meios de comunicação é uma pauta defendida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu provável adversário na corrida presidencial.