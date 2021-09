Globo anuncia saída de Tiago Leifert após 'The Voice Brasil'

09/09/2021 | 20:00



A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira, 9, a saída do apresentador Tiago Leifert após o término da 10ª temporada do programa musical The Voice Brasil, em 23 de dezembro.

Tiago Leifert começou na TV Vanguarda, emissora afiliada da Globo no interior de São Paulo, em 2004. como repórter. Passou pelo canal fechado SporTV e ganhou projeção nacional com o Globo Esporte.

Após mudar a cara do jornalismo esportivo, Leifert passou a se dedicar ao entretenimento, apresentando o The Voice Brasil a partir de 2012 e as últimas cinco edições do Big Brother Brasil.

Leifert afirma, no comunicado divulgado pela emissora: "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional."

Boninho

Boninho também se pronunciou por meio de suas redes sociais e agradeceu a parceria que teve com o apresentador. "Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo."

Os novos apresentadores de 2022 do Big Brother Brasil e do The Voice Brasil ainda serão definidos.