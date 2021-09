De olho no Flamengo, Palmeiras treina finalizações e jogadas de bola parada

09/09/2021 | 19:28



O Palmeiras realizou na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, mais uma sessão de treinamento em preparação ao confronto com o Flamengo, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira espalhou os jogadores por posições. De um lado, os defensores aperfeiçoaram saídas de bola sob a marcação de jovens do time sub-20. No terço final do gramado, os meias e os atacantes aprimoraram transições e finalizações, também marcados por zagueiros das categorias de base.

Na sequência, o elenco alviverde, dividido em dois (um em cada lado do campo), ensaiou bolas aéreas. Por conta da baixa probabilidade de divididas fortes, o lateral-esquerdo Jorge, em fase final de recondicionamento físico, participou das atividades. Na primeira, realizou conduções, ultrapassagens e cruzamentos na linha de fundo e, na seguinte, fez cruzamentos de faltas laterais para a área.

Segundo o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves, é esperado que o jogador termine sua reabilitação e esteja à disposição de Abel Ferreira a partir da semana que vem.

Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez ainda não se apresentaram porque defendem as suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os três, contudo, devem estar à disposição para o duelo com o Flamengo. Como está suspenso e não pode enfrentar a Venezuela, o zagueiro paraguaio já treinará com o grupo na Academia de Futebol nesta sexta.

O Palmeiras faz mais dois treinos, sexta e sábado, antes de enfrentar o Flamengo. O time alviverde não joga desde a vitória sobre o Athletico-PR, no dia 28 de agosto, por 2 a 1. É o vice-líder do Brasileirão, com 35 pontos, quatro atrás do líder Atlético-MG.