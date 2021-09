Tiago Leifert vai deixar TV Globo após 'The Voice Brasil'

Da Redação

09/09/2021



A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (9) a saída do apresentador Tiago Leifert, após a décima temporada do programa ''The Voice Brasil'', que vai ao ar até 23 de dezembro. Após 15 anos na emissora, o apresentador decidiu não renovar o contrato.

Em comunicado, Tiago disse que amadureceu a vontade de parar, “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo", comentou o apresentador.

O apresentador ainda ressalta que as portas estão abertas para futuras parcerias com a emissora. “Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”, finaliza.

Na casa, o apresentador possui passagens pelos programas Globo Esporte, Big Brother Brasil , The Voice Brasil e, o mais recente, Domingão do Faustão.