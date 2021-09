MTV VMA 2021: Anitta será 1ª brasileira a fazer uma performance na premiação

09/09/2021 | 16:02



A cantora Anitta fará uma performance de Girl From Rio no MTV Video Music Awards 2021. Será a primeira vez que uma cantora brasileira se apresenta na premiação. Realizado em Nova York, o evento será transmitido ao vivo no dia 12 de setembro, às 21h.

A cantora ainda aparecerá na propaganda de uma rede fast food patrocinadora do prêmio, que terá um lanche vegano e livre de aditivos artificiais chamado Larissa Machado - Anitta e será vendido nos Estados Unidos.

Justin Bieber lidera a lista com sete indicações, seguido por Megan Thee Stallion com seis, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, indicada pela primeira vez, receberam cinco indicações cada.

Os fãs podem votar nos artistas favoritos em 14 categorias, incluindo Clipe do Ano, Artista do Ano, Melhor Feat no site da premiação até o dia 3 de setembro. A votação para Artista Revelação ficará aberta até a data do show, 12 de setembro. Veja aqui a lista completa de indicados.