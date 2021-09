EUA: funcionários públicos federais terão 75 dias para se vacinar

09/09/2021 | 15:18



Secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki afirmou, durante coletiva de imprensa, que funcionários públicos federais dos Estados Unidos terão 75 dias para se vacinar contra a covid-19, a partir do momento da assinatura pelo presidente americano Joe Biden de ordem executiva que requererá a imunização desses trabalhadores, algo previsto para acontecer nesta quinta-feira.

Questionada, Psaki foi enfática ao afirmar que os vínculos empregatícios de funcionários que desobedecerem a regra poderão ser "terminados", com exceções a trabalhadores de grupos religiosos específicos e pessoas com condições de saúde que as impedem de tomar as vacinas.

Segundo Psaki, a ameaça da variante delta do coronavírus à crise sanitária nos EUA e os 80 milhões de americanos que se recusam a se imunizar contra a doença foram as razões que levaram a Casa Branca a decidir por emitir uma nova ordem executiva sobre o tema.