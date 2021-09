Ticiane Pinheiro revela vontade de ser mãe novamente: Estamos treinando bastante

09/09/2021 | 15:11



Ticiane Pinheiro revelou nesta quinta-feira, dia 9, que tem vontade de aumentar a família. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, durante a espera pelo início da coletiva especial de A Fazenda, a apresentadora confessou aos jornalistas que já está empenhada na tarefa.

- Estamos treinando bastante e deixando a vida nos levar. Mas ainda não veio, não.

Ticiane é casada com o jornalista César Tralli, com quem teve a pequena Manuella, de dois anos de idade. Ela ainda é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Será que a família irá aumentar em breve?