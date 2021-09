Causa da morte de ator de The Flash é revelada

09/09/2021 | 15:11



Em abril de 2020, os fãs da série The Flash levaram um baita susto com a notícia de que Logan William havia morrido aos 16 anos de idade. Desde então, houveram alguns boatos sobre o histórico com drogas do intérprete do jovem Barry Allen, mas somente agora a causa da morte foi oficialmente confirmada pelos legistas como overdose de fentanil e classificada como acidental.

A análise toxicológica detectou fentanil em uma faixa onde foram relatados resultados letais. Mesmo pequenas quantidades de fentanil demonstraram ser potencialmente tóxicas, diz relatório.

Segundo a mãe do ator, Marlyse William, o filho começou usar drogas com 13 anos de idade e lutava há três anos contra o vício em opióides, morando em um lar para dependente químicos, mas não se sabe ao certo quando Logan começou a usar fentanil.