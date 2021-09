Anitta confirma apresentação de Girl From Rio no VMA 2021

09/09/2021 | 15:11



Do Rio de Janeiro para o mundo - Anitta está com tudo! Nesta quinta-feira (9), a assessoria da cantora anunciou que ela irá se apresentar no VMA 2021. Com isso, Anitta faz história sendo a primeira brasileira a realizar tal performance em uma das maiores premiações da música americana.

A artista vai cantar Girl From Rio no evento que acontece no próximo domingo (13). E tem mais! Ao que parece, no mesmo dia, também vai rolar uma ação conjunta com uma famosa rede de fast food que será divulgada no intervalo da premiação. A campanha promete anunciar uma refeição com o nome da artista que ficará disponível em todas as cidades dos Estados Unidos. Já pensou passar no drive-thru e pedir um lanche Larissa Machado - Anitta? Chique, né?!