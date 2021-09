Barões da Pisadinha lançam jogo com a mesma dinâmica de Guitar Hero

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/09/2021 | 14:56



Os Barões da Pisadinha acabam de virar jogo. “Toca Pisadinha” é um game do tipo Guitar Hero, em que o usuário deve acertar as notas musicais que aparecem na tela. A diferença é que, no lugar da guitarra, o instrumento é o teclado característico do duo. Para começar a brincadeira, basta acessar este site via navegador ou mobile. Automaticamente o título reconhece o dispositivo e entrega a experiência dedicada: teclas ou touch.

A dinâmica do jogo dos Barões da Pisadinha é bem simples. Ao escolher uma das músicas disponíveis e o nível do desafio, os usuários devem apertar, na hora certa, os botões referentes às cores que aparecem na tela, acompanhando, assim, a canção escolhida. O objetivo é que o jogador complete o “Pisômetro”, um termômetro que indica quanto falta para o player se tornar o próximo Barão da Pisadinha.

Ao final de cada partida, há uma porcentagem de acerto com premiações das botas de bronze, prata ou ouro. Também há o “Acelera Pisômetro”, no qual os usuários poderão realizar tarefas extras que o ajudarão a completar mais rápido o “Pisômetro do jogo”. Tudo isso em uma interface divertida dos Barões da Pisadinha, que ganharam versões em desenho.

Criado pela Sony Music Brasil e desenvolvido pela Jackfruit, o jogo dos Barões da Pisadinha ainda possui integração com o Spotify. A função permite que os usuários façam login por meio da plataforma e, assim, deem play nas faixas que aparecem no game. É possível também compartilhar o resultado e comparar pontuações com os amigos.