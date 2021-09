Em 'Matrix: Resurrections', Keanu Reeves volta como Neo e algo continua errado

09/09/2021 | 14:40



A Warner Bros revelou o primeiro trailer de Matrix: Resurrections, quarto longa da série de ficção científica iniciada com Matrix, em 1999. O ator Keanu Reeves retorna ao papel de Neo e Carrie-Anne Moss, como Trinity. Aparentemente, Neo foi colocado em um novo sonho após o final do terceiro filme.

Neo percebe novamente que algo está errado, especialmente quando as máquinas o obrigam a tomar a pílula azul. A libertação de Neo acontece pela atuação de Yahya Abdul-Mateen II que, segundo especulações, seria uma nova versão de Morpheus, o personagem interpretado por Laurence Fishburne.

O trailer é precedido do site oficial interativo, no link, com vários teasers como escolha, que oferecem experiências distintas ao internauta - as opções são uma pílula azul ou uma vermelha.

O novo capítulo da franquia tem estreia prevista para 16 de dezembro no Brasil e 22 em outros países. A direção e o roteiro são de Lana Wachowski.

O primeiro Matrix foi lançado em 1999, seguido das sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.

Assista ao vídeo: