Ribeirão Pires abre agendamento para vacinação antirrábica de cães e gatos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/09/2021 | 14:31



A prefeitura de Ribeirão Pires abriu agendamentos para a vacinação antirrábica de cães e gatos. Os donos dos animais deverão ligar no Centro de Controle de Zoonoses, através do telefone: 4824-3748 e agendar data e horário. Ao todo, são nove datas disponíveis durante o mês de setembro. A imunização é gratuita e acontecerá na sede do CCZ (Rua Catarina Rios Giachello, 185, Jd Boa Sorte). As doses são limitadas.

Devido à crise sanitária causada pela Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo suspendeu a campanha de vacinação anti-rábica, mas garantiu o envio do imunizante.

Desde fevereiro, quando a cidade adotou o mesmo sistema de pré-agendamento, mais de 900 animais foram imunizados.

Serviço: Aplicação da Vacina Antirrábica - Gratuita

Período: De 10 a 29 de setembro - datas pré-estabelecidas

Local: Centro de Controle e Zoonoses (Rua Catarina Rios Giachello, 185, Jd Boa Sorte)

Telefone: 4824-3748