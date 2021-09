Lorena Improta fala sobre invasão de bumbuns no Instagram de Leo Santana: - Também não estou entendendo nada

09/09/2021 | 14:10



Lorena Improta falou sobre o perfil do Instagram do marido Leo Santana, que foi tomado por uma invasão de bumbuns na última quarta-feira, dia 8. A dançarina contou que não sabe o que ocorreu e que, naquele momento, Leo não estava disponível para esclarecer a situação.

- Vocês estão me enchendo aqui de mensagem. Eu também não estou entendendo nada. Só sei que ele saiu de casa porque foi resolver um negócio e não atende o telefone, não responde meu WhatsApp...

Nos Stories, a influenciadora digital ainda citou um suposto hacker.

Hackearam o Instagram de Leandro. Estou sem entender também., escreveu.

Apesar das fotos ousadas terem causado estranheza, já que é algo que destoa do restante do perfil, tudo indica que a invasão seja alguma jogada de marketing. Se for isso mesmo, acho que já podemos admitir que funcionou, não é?