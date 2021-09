Grávida de gêmeos, Bárbara Evans chora após sair do ultrassom: Vai ser difícil

09/09/2021 | 14:10



A gravidez é um momento bastante esperado e cheio de expectativas para muitas mulheres, mas, assim como está sendo para Bárbara Evans, também pode ser cheio de preocupações. Nesta quinta-feira, dia 9, a modelo realizou o primeiro ultrassom e saiu do consultório aos prantos. Isso porque, Evans, que fez fertilização in vitro, explicou que um dos embriões pode não desenvolver durante a gestação.

- Não mostrei o ultrassom pra vocês porque vai ser muito difícil essa gestação. Um saquinho está muito, muito menor que o outro. Corre grandes chances de um [bebê] não evoluir. Eles cresceram, o coraçãozinho está batendo mais forte, mas para Deus nada é impossível, disse nos Stories.

Bárbara e o marido, Gustavo Theodoro, anunciaram recentemente que estão esperando gêmeos e as expectativas são grandes, já que o casal tentava engravidar há um tempo.

- É manter a calma, respirar, uma vez na semana a gente vai vir fazer ultra. Peço que vocês rezem, que vocês orem, que vocês peçam muito para Deus. Sei que para Deus nada é impossível, vou tentar manter a calma, mas a diferença entre eles é muito grande. Tentar me acalmar, mas eles estão bem, já cresceram, coraçãozinho aumentou os batimentos. Só que o saco gestacional de um é muito menor do que o do outro. E é isso, finalizou.