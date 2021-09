Ex-BBB Fernanda Keulla se manifesta após ataque de jacaré durante gravação: - Passou o susto por aqui

09/09/2021 | 13:10



A ex-BBB Fernanda Keulla levou um susto durante uma gravação. Isso porque a apresentadora escapou por pouco do ataque de um jacaré no Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, dia 9, no canal Hey ho!, no qual Fernanda comanda alguns episódios, é possível perceber o momento do ataque. A apresentadora estava acompanhada do cantor Munhoz, da dupla com Mariano, que conseguiu alertá-la da aproximação do jacaré.

No Twitter, a ex-BBB explicou que estava tudo bem e escreveu:

Gente, eu estou inteira.

Além disso, no programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, Fernanda enviou um vídeo para comentar a situação:

- Passou o susto por aqui. Eu estou bem, estou inteira. Sem faltar nenhum pedacinho. Eu estava gravando na cidade de Aquidauana, que fica no Pantanal. E ali fui tão entregue ao trabalho, que cheguei muito próximo à beira do rio e o jacaré quase me deu aquela mordida. Se não fosse minha equipe e o cantor Munhoz gritando. Fica aí o aviso. Não cheguem tão próximo assim da beira dos rios. Cuidado com os jacarés.