Durante o Encontro, Whindersson Nunes cita Karol Conká ao falar sobre empatia

09/09/2021 | 13:10



Whindersson Nunes participou na manhã desta quinta-feira, dia 9 do programa Encontro com Fátima Bernardes e abordou alguns temas pessoais e importante de serem comentados, ainda mais na época em que estamos dentro do Setembro amarelo.

O comediante revelou que acredita que a palavra empatia acabou perdendo bastante o seu verdadeiro significado e que as pessoas devem se preocupar com as pessoas que estão ao redor do cidadão que foi atacado ao falar sobre a compreensão.

No meio desta conversa com Fátima Bernardes, Whindersson Nunes chegou até a citar Karol Conká que foi eliminada com recorde de rejeição do Big Brother Brasil 21 e atacada duramente nas redes sociais. E ele citou também sua ex-namorada, Maria Lina, com quem teve João Miguel.

- A palavra empatia se perdeu no meio de um monte de palavra, como o próprio amor. Acham que é só quando todo mundo ta detonando uma pessoa e você vai lá se compadecer. É você pensar na mãe dela, no pai dela. Quando a gente fala da empatia com a Karol Conká, era antes de falar aquilo que todo mundo tava dizendo, pensar na mãe dela, com o entorno. Quando alguém fala da Maria [Lina], que ela tava comigo por isso ou aquilo, ta afetando a mãe, o pai, os amigos, toda a parada ao redor. A galera precisa voltar a entende o significado da palavra. Procure o sentido real para você tratar melhor as pessoas.

Caso você não saiba, o noivado do humorista com Maria Lina chegou ao fim há um mês e depois dessa decisão, a estudante passou a ser alvo de diversos ataques nas redes sociais.

Whindersson Nunes aproveitou para falar sobre a sua depressão e sobre a dificuldade das pessoas ao seu redor de reconhecerem e dele mesmo de conseguir falar sobre o assunto.

- Falo que to triste e falam 'é Deus', mas não sabem de onde vim. A tristeza pode não ser de hoje, você entendendo, entende melhor. Esse é o problema, você não consegue conversar com outras pessoas porque acham que é frescura. Quando bate no seu carro, é que sente. Quando passa com você, é real. Várias pessoas podem estar passando por isso e você não sabe, o sorriso tá na frente, mas o mundo desmorona, aquele monte de questionamento. É preciso que o profissional te ajude a indicar o parafuso que precisa arrumar, o profissional.

Realmente não deve ser nada fácil!