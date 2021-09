Sabrina Sato fala sobre possibilidade de segunda temporada do Ilha Record e relembra prêmio do BBB: - Nem ligava muito

09/09/2021 | 13:10



Sabrina Sato foi um dos maiores destaques do BBB no ano de 2003, mas não conseguiu chegar até a final e foi eliminada quando restavam apenas seis finalistas no programa, perdendo a disputa do grande prêmio. Isso, no entanto, não parece ter chateado tanto assim a apresentadora, já que ela entregou em conversa com a colunista Patrícia Kogut que topou participar do reality show apenas pela fama.

Durante a conversa, a mãe da pequena Zoe Sato Nagle admite que sua real intenção era entrar para o mundo da televisão e que, portanto, não se importava com o prêmio. Ela, que marca presença na lista de ex-BBBs mais bem-sucedidos da história do programa, ressalta ainda que grande parte das oportunidades que teve desde então foram fruto de sua participação no programa, além do apoio e incentivo de seus familiares:

- Na época, eu tinha 22 aninhos de idade. A minha intenção com o programa era entrar para a televisão, nem ligava muito para o prêmio. Que doido, né? Mas tudo que aconteceu na minha carreira pós-BBB foi por muita persistência e dedicação para o meu maior sonho, que era trabalhar com a TV. Também credito aos meus irmãos e aos meus pais, que desde sempre me incentivaram a não desistir do meu sonho e acreditar que poderia chegar aqui.

No comando do reality Ilha Record, Sabrina ainda destaca o sucesso do programa e a expectativa de que haja uma segunda temporada do desafio:

- Estou bem animada com as possibilidades variadas de produzir conteúdo. Com a Record, estamos muito felizes com os resultados da Ilha Record. Quem sabe podemos esperar uma segunda temporada do reality?

Mas, enquanto essa confirmação não vem, ela já está focada em novos projetos: o programa de YouTube SaladaSato e um futuro podcast:

- Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parada! Eu amo produzir e tenho ideias o tempo todo. Ainda bem que minha equipe é muito bem estruturada. Pensamos nos projetos com muita antecedência. Após a Ilha Record, vamos gravar o SaladaSato em tempo recorde para entrar no ar em 22 de novembro. Estou desenvolvendo também outros projetos para a internet e vou iniciar um projeto num formato que nunca experimentei: podcast.

Enquanto isso, Sato também aguarda ansiosamente pelo Carnaval de 2022. Rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel, a musa destaca o amor pela folia tipicamente brasileira e pela agremiação, mas ressalta que é preciso pensar com cuidado no evento por conta da pandemia da Covid-19:

- Todo mundo sabe do meu amor pelo carnaval e pela Vila Isabel. Independentemente da posição, amo representar a escola. E volto em um ano tão importante e especial, numa homenagem ao grande Martinho da Vila. Ele sempre me apoiou. Tenho uma grande admiração. Não poderia ser mais especial. Sobre os ensaios, ainda não há nada oficial, exatamente por estarmos em pandemia. Na escola, eles estão entendendo as possibilidades. Estamos estudando o cenário da pandemia.

Mas o próximo Carnaval deve ser ainda mais especial para Sabrina, já que a apresentadora espera que a pequena Zoe, que completa três anos de idade em novembro, consiga entender melhor a festa e possa se aproximar do universo que Sabrina tanto ama:

- Talvez já entenda melhor o que é o carnaval para a mamãe dela. Quero que minha filha tenha contato desde cedo com o universo do carnaval, porque ele traduz nossa cultura e representa o espírito festivo do brasileiro com o qual me identifico muito.