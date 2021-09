Atos de caminhoneiros já ameaça abastecimento de gás de cozinha em MG

09/09/2021 | 13:05



A partir da tarde desta quinta-feira, 9, o mercado de gás de cozinha em Minas Gerais já deverá mostrar sinais de falta de abastecimento por causa da paralisação dos caminhoneiros, informou o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjaili, que vem recebendo informes de possível falta do produto também em outros Estados. "Temos informações que em várias regiões do Brasil que já começam a registrar crise no abastecimento", disse Borjaili sobre o movimento de apoio de parte da categoria ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que ameaça paralisar o Brasil.

Segundo Borjaili, outros combustíveis também poderão faltar, e é urgente que o governo tome alguma medida para que a situação não se agrave.

"É um absurdo o que o governo vem fazendo com sua omissão. Cortar o abastecimento é colocar vidas em risco", afirmou em áudio enviado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Ele destacou que as polícias civil e militar devem ser convocadas para liberar as estradas ou, em breve, começará a faltar também alimentos, a exemplo do que ocorreu em 2018.

A paralisação dos caminhoneiros bolsonaristas pede a saída de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro.