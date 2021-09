Hot Beach Olímpia inaugura choperia da Heineken

Redação

Na última sexta-feira (3/9), o Hot Beach Parque & Resorts inaugurou a Eisenbahn Beer Place, choperia localizada dentro do parque aquático Hot Beach Olímpia. O projeto é fruto de uma parceria com a Heineken e irá oferecer bebidas da marca holandesa, da Eisenbanh e da Amstel. Será possível pegar as cervejas e curtir as atrações do local ou se acomodar nas mesas e cadeiras da tenda.

Novidade no Hot Beach Olímpia

“A Eisenbahn Beer Place é uma nova experiência para nossos visitantes, um espaço exclusivo que vai muito bem em ambiente de parque aquático. Estamos muito felizes de, menos de dois meses após fechar a parceria com o Grupo Heineken, já conseguirmos abrir a choperia”, comenta Marcos Bittencourt, gerente Comercial MICE do Grupo Ferrasa, empresa que detém o Hot Beach Parque & Resorts.

Desde o início de julho, todos os pontos de venda de bebidas do Hot Beach Parque & Resorts comercializam os produtos da famosa cervejaria holandesa. Restaurantes, bares, quiosques e máquinas automáticas disponibilizam rótulos de empresas pertencentes ao grupo, como Heineken, Eisenbahn, Baden Baden e Amstel. A expectativa é a de que o local continue trazendo não apenas bebidas, mas espaços exclusivos, eventos e shows relacionados à marca.

