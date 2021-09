Padrão 5G: entenda os impactos da tecnologia no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



09/09/2021 | 12:48



O padrão 5G é uma tecnologia de transporte de dados nos dispositivos móveis e é uma evolução da que se usa atualmente, a 4G. Com ele, a latência será de cerca de 1 milissegundo, o que significa que possibilitará demandas instantâneas de resposta entre o dispositivo e a rede.

Além disso, o padrão 5G atenderá espaços que necessitam de alta largura de banda, tornará as conexões mais seguras e estáveis e suportará um número elevado de equipamentos ao mesmo tempo. Ele também possibilitará avanços na indústria, no agronegócio e em diversos outros segmentos.

Com o padrão 5G será possível ter uma estrutura de rede baseada em internet das coisas, conceito que se refere ao crescente número de objetos conectados no mundo. Antes essas conexões se limitavam principalmente aos celulares, mas hoje é comum as pessoas usarem, relógios, carros e até lâmpada.

Atualmente, existem mais de 14 bilhões de dispositivos conectados e a expectativa é que até 2025 esse número chegue a 55 bilhões, o que representaria em média sete dispositivos por pessoa. Esse é um dos motivos que torna essa revolução tecnológica tão necessária, já que ela será essencial para atender toda essa demanda.

Para Giovani Pacifico, diretor de produtos e vendas da Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções de conectividade e redes corporativas, a empresa está preparada para esse momento com equipamentos robustos no portfólio, ideais para atender altas demandas. Por isso, dá conselhos sobre o assunto.

“Nossa dica é que os provedores e as empresas de maneira geral também estejam cada vez mais preparados para essa revolução tecnológica que deve acontecer em breve”, comenta o executivo.

Para que o padrão 5G vire realidade no Brasil, o próximo passo é a realização do leilão das frequências, que deve acontecer em outubro. A previsão do Ministério das Comunicações é que o serviço esteja disponível em todas as capitais e no Distrito Federal até julho de 2022.