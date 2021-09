XS2000: Kingston lança SSD externo, ultrarrápido e que cabe no bolso

Da Redação

A Kingston anunciou o XS2000, SSD portátil que dispõe de velocidades USB 3.2 Gen 2×2 para fornecer alta performance em uma unidade móvel externa de armazenamento. O disco oferece transferência ultrarrápida de até 2.000 MB/s1.

O novo SSD XS2000 entrega desempenho e capacidades de até 2TB2 para armazenar, baixar e editar imagens de alta resolução, vídeos 8K e documentos maiores, tudo em um único flash. O drive se conecta com USB Type C3, permitindo que os usuários gerenciem seus arquivos em qualquer lugar, seja em um PC ou dispositivo móvel.

Com quase metade do tamanho de um SSD comum (tem dimensões semelhantes a um chaveiro), o XS2000 inclui capa removível (IP554) que resiste à água e poeira.

O XS2000 estará disponível em capacidades de 500GB, 1 TB e 2TB e tem garantia de 5 anos com suporte técnico gratuito. Sem preço sugerido ainda, a disponibilidade do produto no Brasil está prevista para o primeiro trimestre de 2022.

XS2000 – especificações