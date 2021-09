Keanu Reeves está de volta como Neo em The Matrix Resurrections e deve fazer uma nova escolha, confira o trailer!

09/09/2021 | 11:10



Os fãs de Matrix já podem se emocionar: o primeiro trailer do quarto filme da franquia já está disponível! O vídeo foi lançado na manhã desta quinta-feira, dia 9, e promete muita ação além de novas escolhas e uma redescoberta do complexo e misterioso sistema da Matrix.

Logo no início temos a amada presença de Keanu Reeves novamente na pele de Neo, passando pelo que parece ser uma consulta com um psicólogo. Como se a confusão dos fãs já não fosse suficiente, já que o personagem havia morrido ao final do terceiro filme, Neo parece não se lembrar dos acontecimentos anteriores, tomando tudo como parte de um sonho.

Na sequência, fica claro que tanto o protagonista quanto seu par romântico, Trinity - novamente interpretada por Carrie-Anne Moss - estão de volta e não tem memória alguma da luta contra o sistema. Dessa forma, Neo deve novamente escolher entre as pílulas azul e vermelha para retomar sua missão, reaprender a usar suas habilidades e, é claro, arriscar sua vida na tentativa de livrar a humanidade de seu destino.

The Matrix Resurrections estreia no dia 22 de dezembro de 2021 nos cinemas e deve ser disponibilizado na HBO Max no primeiro bimestre do ano seguinte.