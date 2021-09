Após ser deixado de fora do projeto com Leonardo, Eduardo Costa alfineta o sertanejo

09/09/2021 | 11:11



Parece que a briga entre Leonardo e Eduardo Costa está ganhando cada vez mais novos capítulos. Caso você não saiba, os sertanejos são amigos de longa data e por conta de algumas polêmicas, o pai de Zé Felipe decidiu se afastar um pouco de Eduardo Costa.

A decisão de Leonardo não foi só de se afastar e de também romper a parceria que eles tinham em Cabaré. E claro, Eduardo Costa não gostou nada desta decisão do amigo que mesmo com o rompimento continuou usando o nome do projeto em algumas lives durante a pandemia do novo coronavírus.

Ao que tudo indica, os shows presenciais vão voltar em 2022 e Cabaré também vai estar de volta, só que dessa vez sem Eduardo Costa e com Bruno e Marrone no lugar. Durante uma live no Instagram na última quarta-feira, dia 8 Eduardo Costa saiu em defesa de Bruno e Marrone e criticou Leonardo.

O Bruno e Marrone são meus amigos e não têm nada a ver com isso. Eles são pessoas maravilhoas. Eles estão fazendo um trabalho e acho que é mais do que justo. Se alguém deveria ter tido algum tipo de consciência era o Leonardo.

Vixe!