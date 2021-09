Ex-BBB Fernanda Keulla é atacada por jacaré no Pantanal

09/09/2021 | 10:36



Fernanda Keulla levou um susto durante as gravações para o programa online de viagens que comanda, intitulado 'Hey Ho'. A ex-participante do Big Brother Brasil, da TV Globo, realizava as filmagens no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, quando foi atacada por um jacaré.

Nas imagens feitas em uma fazenda de Aquidauana em junho deste ano, ela aparece ao lado de um lago e o animal sai das águas sorrateiramente. Neste instante, o cantor Munhoz, da dupla sertaneja com Mariano, grita: "Olha, Fer, Fer, Fer...". A apresentadora dá um grito e sai correndo.

O vídeo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 9.

No Twitter, Fernanda Keulla publicou uma série de postagens para dizer que está bem. "Gente, eu tô inteira", escreveu.

A publicação, inclusive, foi comentada pela socialite Narcisa Tamborindeguy: "Ai, que horror! Você está bem? beijos da sua amiga e fã". E Fernanda respondeu: "Tô sim, meu amor! Agora já posso ir balançar no seu helicóptero", brincou.